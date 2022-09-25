Ліга націй: результати усіх матчів 24 вересня
У суботу, 24 вересня, були зіграні 8 матчів 5-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
5-й тур
23 вересня
Дивізіон А
Іспанія - Швейцарія 1:2
Голи: Альба, 55 - Аканджі, 21, Емболо, 58
Чехія - Португалія 0:4
Голи: Далот, 33, 52, Фернандеш, 45+2, Жота, 82
Дивізіон B
Вірменія - Україна 0:5
Голи: Тимчик,22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81
Словаччина - Норвегія 2:1
Голи: Шпорар, 69, Шешко, 88 - Холанд, 47
Ізраїль - Албанія 2:1
Голи: Вайссман, 46, Барібо, 90+2 - Узуні, 88
Сербія - Швеція 4:1
Голи: Мітрович, 18, 45+1, 50, Лукич, 70 - Клаессон, 15
Шотландія - Ірландія 2:1
Голи: Хендрі, 49, Крісті, 82 (пен.) - Іган, 18
Дивізіон C
Північна Ірландія - Косово 2:1
Голи: Вайт, 82, Мадженніс, 90+3 - Мурікі, 58
Кіпр - Греція 1:0
Гол: Ціоніс, 18
- 23 вересня збірна Грузії здолала Північну Македонію і достроково вийшла в дивізіон B.
- 24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.
- В іншому матчі збірна Португалії розгромила Чехію.
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