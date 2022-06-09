Ліга націй: результати всіх матчів середи
У середу, 8 червня, були зіграні чотири матчі 2-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
2-й тур
8 червня
Дивізіон А
Бельгія - Польща 6:1
Голи: Вітсель, 42, Де Брюйне, 59, Троссард, 73, 80, Дендонкер, 83, Опенда, 90+3 - Левандовські, 28
Уельс - Нідерланди 1:2
Голи: Норрінгтон-Девіс, 90+2 - Копмайнерс, 50, Вегхорст, 90+4
Дивізіон B
Ірландія - Україна 0:1
Гол: Циганков, 48
Шотландія - Вірменія 2:0
Голи: Ралстон, 28, Маккенна, 40
- 8 червня збірна України перемогла Ірландію у 2-му турі Ліги націй.
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