Ліга націй: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 14 червня, були зіграні заключні матчі літньої частини Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
4-й тур
14 червня
Дивізіон A
Англія - Угорщина 0:4
Голи: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89
Нідерланди - Уельс 3:2
Голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 - Джонсон, 26, Бейл, 90+2 (пен.)
Німеччина - Італія 5:2
Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69
Польща - Бельгія 0:1
Гол: Бачуай, 16
Дивізіон B
Вірменія - Шотландія 1:4
Голи: Бічахчян, 6 - Армстронг, 14, 45+1, Макгінн, 50, Адамс, 54
Боснія і Герцеговина - Фінляндія 3:2
Голи: П'янич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 - Пуккі, 10, Каллман, 18
Румунія - Чорногорія 0:3
Голи: Мугоша, 42, 56, 63
Україна - Ірландія 1:1
Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31
Дивізіон C
Люксембург - Фарери 2:2
Голи: Жерсон, 12 (пен.), Баррейро, 49 - Б'ярталід, 57, 59
Туреччина - Литва 2:0
Голи: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)
Дивізіон D
Молдова - Андорра 2:1
Голи: Каймаков, 26 (пен.), Ніколаєску, 50 (пен.) - Війєра, 45+4
Ліхтенштейн - Латвія 0:2
Голи: Гутковскіс, 20, 28
- 14 червня у 4-му турі Ліги націй збірна України зіграла внічию проти Ірландії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.28
Купівля 34.28Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.65Продаж 36.92
- Актуальне
- Важливе