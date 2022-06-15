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Ліга націй: результати всіх матчів вівторка

15 червня, 2022 середа
05:45
Спорт Ліга націй, Збірна Нідерландів

У вівторок, 14 червня, були зіграні заключні матчі літньої частини Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга націй

4-й тур 

14 червня 

Дивізіон A

Англія - Угорщина 0:4

Голи: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Нідерланди - Уельс 3:2

Голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 - Джонсон, 26, Бейл, 90+2 (пен.)

Німеччина - Італія 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4 (пен.), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69

Польща - Бельгія 0:1

Гол: Бачуай, 16

Дивізіон B

Вірменія - Шотландія 1:4

Голи: Бічахчян, 6 - Армстронг, 14, 45+1, Макгінн, 50, Адамс, 54

Боснія і Герцеговина - Фінляндія 3:2

Голи: П'янич, 5 (пен.), Джеко, 29, 58 - Пуккі, 10, Каллман, 18

Румунія - Чорногорія 0:3

Голи: Мугоша, 42, 56, 63

Україна - Ірландія 1:1

Голи: Довбик, 47 - Коллінз, 31

Дивізіон C

Люксембург - Фарери 2:2

Голи: Жерсон, 12 (пен.), Баррейро, 49 - Б'ярталід, 57, 59

Туреччина - Литва 2:0

Голи: Айхан, 37, Чалханоглу, 54 (пен.)

Дивізіон D

Молдова - Андорра 2:1

Голи: Каймаков, 26 (пен.), Ніколаєску, 50 (пен.) - Війєра, 45+4

Ліхтенштейн - Латвія 0:2

Голи: Гутковскіс, 20, 28

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