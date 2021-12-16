Ліга націй: результати жеребкування турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У Лізі націй візьмуть участь збірні всі 55 європейських асоціацій, які розподілені на чотири ліги - A, B, C та D.



У кожному з дивізіонів є 16 збірних, які розбили на 4 групи по 4 команди, окрім ліги D, де виступлять сім команд.



При жеребкуванні збірна України потрапила до першого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з другого, третього і четвертого кошика.



З Росією нашу національну команду розводили.



За результатами жеребкування, Україна потрапила у групу B1 і зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.



1-й тур Ліги націй 2022/23 буде зіграний вже 2–4 червня 2022 року.



Ліга націй 2022/23. Результати жеребкування:



Ліга А



Група A1



Франція

Данія

Хорватія

Австрія



Група A2



Іспанія

Португалія

Швейцарія

Чехія



Група A3



Італія

Німеччина

Англія

Угорщина



Група A4



Бельгія

Нідерланди

Польща

Уельс

Ліга В



Група B1



Україна

Шотландія

Ірландія

Вірменія



Група B2



Ісландія

Росія

Ізраїль

Албанія



Група B3



Боснія і Герцеговина

Фінляндія

Румунія

Чорногорія



Група В4



Швеція

Норвегія

Сербія

Словенія

Ліга C



Група C1



Туреччина

Люксембург

Литва

Фарерські острови



Група C2

Північна Ірландія

Греція

Косово

Кіпр/Естонія



Група C3



Словаччина

Білорусь

Азербайджан

Казахстан/Молдова



Група C4



Болгарія

Північна Македонія

Грузія

Гібралтар

Ліга D



Група D1



Ліхтенштейн

Казахстан/Молдова

Андорра

Латвія



Група D2



Мальта

Сан-Марино

Кіпр/Естонія

Нагадаємо, 10 жовтня у фінальному матчі Ліги націй у Мілані збірна Франції перемогла Іспанію.

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