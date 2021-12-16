Ліга націй: результати жеребкування турніру
Сьогодні, 16 грудня, відбулось жеребкування Ліги націй 2022/23
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лізі націй візьмуть участь збірні всі 55 європейських асоціацій, які розподілені на чотири ліги - A, B, C та D.
У кожному з дивізіонів є 16 збірних, які розбили на 4 групи по 4 команди, окрім ліги D, де виступлять сім команд.
При жеребкуванні збірна України потрапила до першого кошика Ліги В і отримала по одному супернику з другого, третього і четвертого кошика.
З Росією нашу національну команду розводили.
За результатами жеребкування, Україна потрапила у групу B1 і зіграє проти Шотландії, Ірландії та Вірменії.
1-й тур Ліги націй 2022/23 буде зіграний вже 2–4 червня 2022 року.
Ліга націй 2022/23. Результати жеребкування:
Ліга А
Група A1
Франція
Данія
Хорватія
Австрія
Група A2
Іспанія
Португалія
Швейцарія
Чехія
Група A3
Італія
Німеччина
Англія
Угорщина
Група A4
Бельгія
Нідерланди
Польща
Уельс
Ліга В
Група B1
Україна
Шотландія
Ірландія
Вірменія
Група B2
Ісландія
Росія
Ізраїль
Албанія
Група B3
Боснія і Герцеговина
Фінляндія
Румунія
Чорногорія
Група В4
Швеція
Норвегія
Сербія
Словенія
Ліга C
Група C1
Туреччина
Люксембург
Литва
Фарерські острови
Група C2
Північна Ірландія
Греція
Косово
Кіпр/Естонія
Група C3
Словаччина
Білорусь
Азербайджан
Казахстан/Молдова
Група C4
Болгарія
Північна Македонія
Грузія
Гібралтар
Ліга D
Група D1
Ліхтенштейн
Казахстан/Молдова
Андорра
Латвія
Група D2
Мальта
Сан-Марино
Кіпр/Естонія
- Нагадаємо, 10 жовтня у фінальному матчі Ліги націй у Мілані збірна Франції перемогла Іспанію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.31
-
EUR
Купівля 30.44Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе