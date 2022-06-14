Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

4-й тур

14 червня

Дивізіон A

21:45 - Англія - Угорщина

21:45 - Нідерланди - Уельс

21:45 - Німеччина - Італія - пряма трансляція на телеканалі Футбол 2

21:45 - Польща - Бельгія

Дивізіон B

19:00 - Вірменія - Шотландія - Футбол 2

21:45 - Боснія і Герцеговина - Фінляндія

21:45 - Румунія - Чорногорія

21:45 - Україна - Ірландія - Футбол 1 та Індиго

Дивізіон C

21:45 - Люксембург - Фарери

21:45 - Туреччина - Литва

Дивізіон D

19:00 - Молдова - Андорра

21:45 - Ліхтенштейн - Латвія

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

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