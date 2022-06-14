Ліга націй: розклад матчів та трансляцій вівторка
У вівторок, 14 червня, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй, Україна зіграє у Лодзі з Ірландією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
4-й тур
14 червня
Дивізіон A
21:45 - Англія - Угорщина
21:45 - Нідерланди - Уельс
21:45 - Німеччина - Італія - пряма трансляція на телеканалі Футбол 2
21:45 - Польща - Бельгія
Дивізіон B
19:00 - Вірменія - Шотландія - Футбол 2
21:45 - Боснія і Герцеговина - Фінляндія
21:45 - Румунія - Чорногорія
21:45 - Україна - Ірландія - Футбол 1 та Індиго
Дивізіон C
21:45 - Люксембург - Фарери
21:45 - Туреччина - Литва
Дивізіон D
19:00 - Молдова - Андорра
21:45 - Ліхтенштейн - Латвія
- 8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
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