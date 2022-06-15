Ліга націй: який вигляд має таблиця групи збірної України після 4-х турів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За 3 матчі збірна України перемогла Ірландію (1:0) та Вірменію (3:0). Ще один матч з ірландцями закінчився внічию 1:1. Поєдинок зі Шотландією був перенесений.

Наразі українці мають 7 очок та очолюють групу 1 у дивізіоні B. Шотландія набрала 6 пунктів, Ірландія - 4. У Вірменії 3 бали та остання позиція у квартеті.

Наступні матчі Ліги націй пройдуть вже у вересні цього року. На Україну чекають дві зустрічі проти Шотландії та виїзний матч проти Вірменії.

8 червня в Дубліні збірна України перемогла Ірландію 1:0.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

14 червня у 4-му турі Ліги націй збірна України зіграла внічию проти Ірландії.

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