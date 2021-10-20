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Лікарі США вперше успішно пересадили людині нирку, вирощену в тілі свині

20 жовтня, 2021 середа
18:19
Світ

У США вперше в історії успішно пересадили нирку з тіла генномодифікованої свині в тіло людини

Про це повідомляє AP.

Хірурги Медичного центру Лангон при Університеті Нью-Йорка пересадити людині нирку, яка була вирощена в тілі генномодифікованої свині.

"Вона (нирка – ред.) абсолютно нормально функціонувала. Вона одразу не була відторгнута попри наші хвилювання", - наголосив доктор Роберт Монтгомері.

Як зазначається, що орган пересадили пацієнту з мертвим мозком та ознаками порушення функції нирок, перш ніж відключити його від апарату життєзабезпечення.

Як відомо, хірурги приєднали нирку до пари великих кровоносних судин людини, але поза тілом, і спостерігали за нею впродовж двох днів. Весь цей час нирка очищувала організм від сечовини.

Повідомляється, що всього дочірнє підприємство американської біотехнологічної компанії United Therapeutics - Revivicor вивело 100 генетично змінених свиней на одному об’єкті посиленого контролю в штаті Айова.

Лікарі зауважили, що в цих свиней немає гена, який виробляє альфа-гал, цукор, який провокує негайну атаку імунної системи людини.

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Здоров'я
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свиня
США
нирка
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