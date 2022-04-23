Ліквідовано 21 160 окупантів, 854 танки, 177 літаків та 154 гелікоптери, - Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 квітня орієнтовно склали:

особового складу - 21 600 осіб ліквідовано

танків ‒ 854 одиниць

бойових броньованих машин ‒ 2205

артилерійських систем – 403

РСЗВ - 143

засоби ППО - 69

літаків – 177

гелікоптерів – 154

автомобільної техніки - 1543

кораблі /катери - 8

цистерн з ПММ - 76

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182

Спеціальна техніка - 27

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4





З 24 лютого до 22 квітня окупанти втратили в Україні близько 21,2 тис. військових, 2162 бронемашини, 838 танків, 397 систем артилерії, 176 літаків і 153 гелікоптери.

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