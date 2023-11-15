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Ліквідовано весь екіпаж: росЗМІ з'ясували імена жертв удару по судноремонтному заводу в Севастополі

15 листопада, 2023 середа
17:33
Війна з Росією Вибухи, Севастополь

Журналісти з'ясували імена чотирьох загиблих після удару по судноремонтному заводу в Севастополі моряків. В одному з некрологів сказано, що загинув увесь екіпаж. Міноборони РФ про втрати мовчить

Про це пише телеграм-канал "Можем объяснить".

Як мінімум четверо моряків загинули внаслідок удару ракетами Storm Shadow по севастопольському заводу ім. Орджонікідзе 13 вересня цього року. Про них стало відомо через соцмережі та моніторинг військових кладовищ.

Було виявлено могили двох загиблих підводників із субмарини-ракетоносця "Ростов-на-Дону". Це мічман Андрій Краснояров та Микита Шейко — фото їхніх могил під Новоросійськом опублікував краснодарський активіст Віталій Вотановський. На обох похованнях помітні шеврони четвертої окремої бригади підводних човнів, куди входить уражений "Ростов-на-Дону", і дата смерті – 13 вересня.

Ще двоє загиблих моряків служили на великому десантному кораблі "Мінськ", який потрапив під обстріл разом із "Ростовом". Це старші лейтенанти Андрій Коршунов із Тамбова та медик Артем Фаїзов із Калінінграда. Про їхню загибель МО вдалося дізнатися з некрологів у соцмережах. Коршунов загинув 13 вересня, а Фаїзов помер 22 вересня, але в некролозі написано, що він загинув разом з усім екіпажем корабля (тобто загиблих може бути більше) під час атаки на судноремонтні доки.

Обидва судна перебували в доках на фінальній стадії ремонту, і екіпаж готував їх до спуску на воду, тож військові потрапили під обстріл. Міноборони офіційно нічого не повідомляло про загиблих від удару, за даними пресслужби міністерства, 7 із 10 українських ракет було збито 13 вересня над Кримом.

Щоправда, через кілька днів дослідники виявили на сайті петербурзького клубу підводників збір коштів для "постраждалих" від обстрілу моряків, про їхню кількість також не йшлося.

  • У ніч проти 13 вересня Росія звинуватила Україну в масованому ракетному ударі по судноремонтному заводу в Севастополі та пошкодженні двох кораблів. В українській розвідці підтвердили ураження великого десантного корабля та підводного човна РФ.

Крим
ракетний удар
втрати окупантів
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