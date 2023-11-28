Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки

Про це інформує КМДА.

"Долаючи наслідки вчорашнього снігопаду на міських дорогах і тротуарах працюють 333 одиниці техніки та 557 фахівців у складі 72 бригад із ручного прибирання Комунальна корпорація "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що вони прибирають сніг та обробляють дорогу протиожеледними засобами.

Двори та прибудинкові території столиці прибирають понад 3330 працівники керуючих компаній, ще 232 працівники та 7 одиниць спецтехніки займаються обробкою парків та зелених зон.

У КМДА зазначили, що за прогнозами синоптиків на Київщині очікують періоди спокійної та динамічної погоди. Після затишшя у вівторок, 28 листопада, днем пізніше, у середу, прогнозують новий циклон зі снігом та дощем.

"Тож просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Тим, хто не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - наголосили в КМДА.

В КМДА нагадали про необхідність паркувати авто згідно з правилами: автівка не повинна заважати руху спецтранспорту екстрених і комунальних служб.