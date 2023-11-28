Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки

Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки

28 листопада, 2023 вiвторок
08:55
Суспільство Снігоочисна техніка

Для ліквідації наслідків снігопаду на дороги Києва у вівторок, 28 листопада, виїхали 333 одиниці спецтехніки. Крім того, працюють 72 бригади із ручного прибирання

Про це інформує КМДА

"Долаючи наслідки вчорашнього снігопаду на міських дорогах і тротуарах працюють 333 одиниці техніки та 557 фахівців у складі 72 бригад із ручного прибирання Комунальна корпорація "Київавтодор", - йдеться у повідомленні. 

Вказано, що вони прибирають сніг та обробляють дорогу протиожеледними засобами. 

Двори та прибудинкові території столиці прибирають понад 3330 працівники керуючих компаній, ще 232 працівники та 7 одиниць спецтехніки займаються обробкою парків та зелених зон. 

У КМДА зазначили, що за прогнозами синоптиків на Київщині очікують періоди спокійної та динамічної погоди. Після затишшя у вівторок, 28 листопада, днем пізніше, у середу, прогнозують новий циклон зі снігом та дощем. 

"Тож просимо водіїв і пішоходів враховувати погодні умови та бути максимально обачними на дорогах. Тим, хто не встиг змінити літню гуму на зимову, необхідно це зробити якнайшвидше. Не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху", - наголосили в КМДА. 

В КМДА нагадали про необхідність паркувати авто згідно з правилами: автівка не повинна заважати руху спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

  • У понеділок, 27 листопада, в Україні продовжує вирувати негода, яка спричинила знеструмлення понад 200 тисяч населених пунктів у 16 областях та перекриття дорожнього руху на 14 автодорогах
  • Через снігопад в'їзд до Києва закрили для великогабаритного транспорту. 
  • Того ж дня рвучкий вітер пошкодив прапор України біля "Батьківщини-матері" у Києві. Згодом розірване навпіл полотнище замінили на нове. 
Україна
Новини ДТП
Прогноз погоди
авто
автоспорт
новини Києва
погода в Україні
Читайте також:
26 листопада, 2023 неділя
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
Карта. Херсон_2211
26 листопада, 2023 неділя
Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни
танкер Johnny Ranger
27 листопада, 2023 понедiлок
Армія США звільнила танкер, захоплений озброєними особами поблизу Ємену
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
09:01
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали
08:48
Сергій Лабазюк
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
08:38
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:35
кібератака
Російські хакери здійснюють кібератаки на сайти європейських урядів, - Politico
08:25
OPINION
Микола Княжицький
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
08:06
колаборантка з Луганщини
Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Путіну важливо закінчити війну до виборів в США
07:52
Кривий Ріг
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
07:44
Інфографіка
Втрати РФ
Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:29
Херсон
Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є постраждалий і руйнування
07:20
Інтерв’ю
Алан Райлі
Зима в Україні та санкції проти Росатома. Розмова з Аланом Райлі, професором College of Europe
07:12
Україна розслідує 271 воєнний злочин Росії проти довкілля
06:53
Антоніу Гутерреш
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі, - генсек ООН
06:49
Окупанти в Маріуполі
Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів
06:24
Білий дім
КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону
05:58
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
05:41
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
05:24
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
04:38
ХАМАС напав на Ізраїль
Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Берингове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
00:28
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
00:15
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
2023, понедiлок
27 листопада
23:43
Оновлено
Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
23:10
діти, війна
Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
23:00
Ексклюзив
мобілізація
Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
22:45
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС звільнив ще 11 заручників, виконавши домовленості 4-денного перемир'я
22:32
Оновлено
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в сенаті анонсував розгляд законопроєкту
22:22
Зеленський
Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
22:07
Ексклюзив
електроенергія
Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
22:06
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ
21:46
Оновлено
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
21:16
книги
"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV