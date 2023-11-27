У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України: його замінять
У понеділок, 27 листопада, рвучкий вітер пошкодив прапор України біля "Батьківщини-матері" у Києві. Після покращення погодних умов його замінять на новий
Про це повідомляє Київська міська рада.
"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України - попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", - сказав голова КМДА В'ячеслав Непоп.
Зазначається, що у міста підготовлене запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України.
Станом на зараз пошкоджені залишки полотнища з флагштока зняли.
"Новий прапор України замайорить над київськими схилами щойно поліпшаться погодні умови", - додали у міськраді.
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