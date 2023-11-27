У Києві вітер пошкодив найбільший прапор України: його замінять

Про це повідомляє Київська міська рада.

"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України - попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми і передбачили запасні елементи", - сказав голова КМДА В'ячеслав Непоп.

Зазначається, що у міста підготовлене запасне полотнище замість пошкодженого на флагштоку головного прапора України.

Станом на зараз пошкоджені залишки полотнища з флагштока зняли.

"Новий прапор України замайорить над київськими схилами щойно поліпшаться погодні умови", - додали у міськраді.