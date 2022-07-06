Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку ситуація напружена. Йдуть артилерійські обстріли, артилерійські дуелі. Ворог викидає до 200 снарядів за добу. За допомоги влучної роботи артилерії ЗСУ, з застосуванням тактики активної оборони, лінія у Запорізькому напрямку стоїть міцно. Більш того, ЗСУ роблять кроки вперед", - наголосив Кудряшов.

Також командир підрозділу "Азов" додав, що українським захисникам потрібно тримати лінію оборони у будь-якому разі.

"Я не вірю у наступальний потенціал ворога. З боку ворога можуть бути оперативні наступи, якісь оперативні успіхи - це тільки завдяки тому, що командування ЗСУ приймає рішення про вигідні маневри та займає вигідні позиції. Успіх російської армії неможливий", - зауважив Кудряшов.