Лінія оборони на Запорізькому напрямку стоїть міцно - командир підрозділу "Азов" Кудряшов
Командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов розповів, що ворог втратив потенціал своїх військ та втратив час
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Запорізькому напрямку ситуація напружена. Йдуть артилерійські обстріли, артилерійські дуелі. Ворог викидає до 200 снарядів за добу. За допомоги влучної роботи артилерії ЗСУ, з застосуванням тактики активної оборони, лінія у Запорізькому напрямку стоїть міцно. Більш того, ЗСУ роблять кроки вперед", - наголосив Кудряшов.
Також командир підрозділу "Азов" додав, що українським захисникам потрібно тримати лінію оборони у будь-якому разі.
"Я не вірю у наступальний потенціал ворога. З боку ворога можуть бути оперативні наступи, якісь оперативні успіхи - це тільки завдяки тому, що командування ЗСУ приймає рішення про вигідні маневри та займає вигідні позиції. Успіх російської армії неможливий", - зауважив Кудряшов.
- Російським загарбникам на окупованих територіях Запоріжжя заборонили продаж алкоголю
- В Енергодарі окупанти заявили про намір почати новий навчальний рік за російськими програмами, водночас через великий кадровий дефіцит їм буде непросто реалізувати свої плани
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.19
Купівля 34.19Продаж 35.02
-
EUR
Купівля 34.92Продаж 36.2
- Актуальне
- Важливе