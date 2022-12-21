Лінн Трейсі затвердили новим послом США в Росії

Про це повідомляє The Washington Post.

За кандидатуру Трейсі проголосували 93 сенатори, ще два висловились проти.

Кар’єрна дипломатка, Трейсі раніше працювала в посольстві США у Вірменії та володіє російською мовою. Вона стане першою жінкою, яка очолить американське диппредставництво в Росії.

На посаді глави дипломатичного представництва США в Москві Трейсі замінить Джона Саллівана, який пішов у відставку у вересні через сімейні обставини.

Як зазначає The Washington Post, Трейсі очолить посольство в РФ за надзвичайних обставин – майже через 10 місяців після того, як президент Росії Владімір Путін вирішив здійснити повномасштабне вторгнення в Україну.

Штат посольства США в Москві значно скоротився з минулого року, коли Росія заборонила американському диппредставництву наймати персоналом із Росії або третіх країн, що змусило посольство звільнити 182 місцевих співробітників і десятки підрядників.

Нагадаємо, 4 вересня посол США у Росії Джон Салліван закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину. У посольстві зауважили, що Салліван був призначений у грудні 2019 року та пропрацював на цій посаді майже три роки. Відомо, що він був призначений послом США в Росії в грудні 2019 року, ще за президента Дональда Трампа, і залишився на посаді після обрання Джо Байдена.

14 вересня стало відомо, що Байден запропонує кандидатуру Лінн Трейсі на посаду посла в Росії. Лінн може стати першою жінкою-послом Сполучених Штатів в РФ

21 вересня Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США у Росії.

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