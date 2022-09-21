Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США у Росії
Президент США запропонував призначити на посаду посла Сполучених Штатів у Росії чинну керівницю американської амбасади у Вірменії Лінн Трейсі
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Трейсі раніше обіймала посади старшого радника по Росії в бюро Державного департаменту у справах Європи та Євразії та заступника глави місії у посольстві США у Москві.
Також вона працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.
- 20 вересня Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН, прийнятий 1945 року після Другої світової війни.
- Того ж дня Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.
- У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе