Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США у Росії

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Трейсі раніше обіймала посади старшого радника по Росії в бюро Державного департаменту у справах Європи та Євразії та заступника глави місії у посольстві США у Москві.

Також вона працювала в дипломатичних представництвах США у низці країн пострадянського простору та володіє російською мовою.

20 вересня Джо Байден заявив, що вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН, прийнятий 1945 року після Другої світової війни.

Того ж дня Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України.

У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір".