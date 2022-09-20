У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір"

Про це повідомляє видання Reuters.

"Відключення платіжної системи "Мір" – це один із найкращих шляхів убезпечення банку від санкційного ризику, який випливає з ведення бізнесу з Росією. Очікуємо, що ще більше банків будуть відключати "Мір", бо не хочуть ризикувати перебуванням не на тому боці санкцій коаліції", – сказав посадовець на умовах анонімності.

15 вересня стало відомо, що США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії. Окрема щодо підтримки картки "Мір".

19 вересня найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мір".

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