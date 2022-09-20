У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір"
Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США
Про це повідомляє видання Reuters.
"Відключення платіжної системи "Мір" – це один із найкращих шляхів убезпечення банку від санкційного ризику, який випливає з ведення бізнесу з Росією. Очікуємо, що ще більше банків будуть відключати "Мір", бо не хочуть ризикувати перебуванням не на тому боці санкцій коаліції", – сказав посадовець на умовах анонімності.
- 15 вересня стало відомо, що США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії. Окрема щодо підтримки картки "Мір".
- 19 вересня найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мір".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе