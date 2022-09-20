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У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір"

20 вересня, 2022 вiвторок
22:41
Економіка

Рішення двох турецьких банків припинити обслуговування російської платіжної системи "Мір", яку вона використовує після виходу інших платіжних систем, є логічним, вважає високопосадовець адміністрації президента США

Про це повідомляє видання Reuters.

"Відключення платіжної системи "Мір" – це один із найкращих шляхів убезпечення банку від санкційного ризику, який випливає з ведення бізнесу з Росією. Очікуємо, що ще більше банків будуть відключати "Мір", бо не хочуть ризикувати перебуванням не на тому боці санкцій коаліції", – сказав посадовець на умовах анонімності.

  • 15 вересня стало відомо, що США та Європейський Союз посилюють тиск на Туреччину для дотримання санкцій щодо Росії. Окрема щодо підтримки картки "Мір".
  • 19 вересня найбільший приватний турецький банк припинив обслуговувати російські картки "Мір".

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