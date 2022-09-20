Вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН 1945 року, - Байден
За словами президента США Джо Байдена, вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН, прийнятий 1945 року після Другої світової війни
Про це повідомляє Reuters.
Про це він говоритиме у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у середу 21 вересн. Попри це, як заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, Байден не використовуватиме свою промову, щоб стверджувати, що Росію слід виключити з членства Ради Безпеки ООН, де вона є одним із п’яти постійних членів, які можуть накласти вето на будь-яку резолюцію з безпеки.
- Як зазначив Боррель, події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе