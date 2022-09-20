Вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН 1945 року, - Байден

Про це повідомляє Reuters.

Про це він говоритиме у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН у середу 21 вересн. Попри це, як заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, Байден не використовуватиме свою промову, щоб стверджувати, що Росію слід виключити з членства Ради Безпеки ООН, де вона є одним із п’яти постійних членів, які можуть накласти вето на будь-яку резолюцію з безпеки.

Як зазначив Боррель, події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.

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