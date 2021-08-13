Липень став найспекотнішим місяцем у світі за весь час спостережень, - Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США

Про це заявило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США, передає NBC News.



Згідно з даними, опублікованими в п'ятницю, 13 серпня, Національним управлінням океанічних та атмосферних досліджень, липень став найспекотнішим місяцем, за всю історію спостережень.



"У цьому випадку перше місце - це найгірше місце", - сказав адміністратор Національного управління океанічних та атмосферних досліджень Рік Спінрад.



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"Липень, як правило, є найтеплішим у світі місяцем у році, але липень 2021 року перевершив себе як найспекотніший липень та місяць, коли-небудь зареєстрований", - поділився метеоролог.



Середня температура суші та поверхні океану у всьому світі була на 1,67 градуса за Фаренгейтом вище середнього значення для 20-го століття, що склало 60,4 градуса, (16 градусів Цельсія).