Проблема не в змінах клімату, а в тому, як швидко ці зміни відбуваються, - метеоролог 

Таку думку Балабух висловила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Зараз ми живемо в дуже тривожний період, коли на нашій планеті відбуваються масштабні та стрімкі зміни. Оскільки ті зміни, які відбуваються в кліматичній системі, не лише в атмосфері, а в біосфері, кріосфері та гідросфері. Зараз такі зміни, які відбулися протягом одного покоління, раніше відбувались впродовж 2 тис. років. Тобто, проблема полягає не в тому, що ці зміни відбуваються, а в тому, настільки швидко вони відбуваються", - пояснила Балабух.



Науковець зауважила, що така висока температура на планеті, яка спостерігалась протягом 10 останніх років, останній раз була близько 125 тис. років тому.



За словами Балабух, такі температури вже є екстремальними для людини. Експерт додала, що високі температури можуть спостерігатись один раз на тисячоліття, але через людську діяльність ми спостерігатимемо високі температурні показники частіше з кожним роком.



"В Україні цей рік не був такий екстермальний на високі температури, оскільки минулого року ми мали вищі показники температури. Але це не означає, що таких процесів у нас немає і не може бути. Існує, хоч і невелика, імовірність повторення цьогорічних показників температури в Канаді, які сягали до 49°C. І не потрібно вважати, що лісові пожежі та повені - випадкові явища. Ці явища є цілком закономірним результатом діяльності людини", - сказала Балабух.



Науковець упевнена, що прогнози про те, що на 2040 рік в Україні та світі температура може сягати до 50°C, не є цілком ймовірними. За її словами, якщо не почати змінювати ситуацію, то температура змінюватиметься кожного року, але не до такої критичної точки.

Нагадаємо, ООН закликала людство скоротити викиди в повітря для зупинки глобального потепління в межах 1,5°C.