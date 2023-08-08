Липневий імпорт Китаю з Росії впав вперше з лютого 2021 року
Дані китайської митниці свідчать про те, що китайський імпорт з Росії впав у липні, що стало першим місячним зниженням з лютого 2021 року, коли імпорт нафти та інших товарів почав неухильно зростати після початку війни в Україні
Про це повідомило агентство Reuters.
Минулого місяця китайський імпорт з Росії скоротився на 8% до $9,2 млрд порівняно з попереднім роком, на відміну від зростання на 15,7% в червні, згідно з розрахунками Reuters, заснованими на даних Головного митного управління. Китай купує російську нафту, вугілля та деякі метали за зниженими цінами.
Також зазначається, що минулого місяця загальний імпорт Китаю скоротився на 12,4% через послаблення внутрішнього попиту, що значно перевищило очікування аналітиків, які прогнозували падіння на 5,0%.
Експорт до Росії в липні збільшився на 52% до $10,28 млрд, що значно повільніше, ніж зростання на 90,9%, зафіксоване в червні. Зазначається, що хоча експорт Китаю в Росію тримався відносно непогано порівняно зі зниженням попиту в інших країнах, він становив невелику частку загального експорту - лише 3% у січні-липні.
Вартість двосторонньої торгівлі між двома країнами впала до $19,49 млрд у липні з $20,83 млрд у червні, що стало найвищим показником з початку війни в Україні.
Китайська митна служба не оприлюднила даних, що дають розбивку імпорту за країнами та товарами.
Оскільки війна в Україні затягується, міністр закордонних справ Китаю Ван I заявив своєму російському колезі Сергію Лаврову в телефонній розмові в понеділок, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки він прагне знайти політичне врегулювання цього питання.
- 7 липня повідомлялося, що китайський експорт, ймовірно, зазнав ще більшого спаду в липні через те, що виробники другої за величиною економіки світу боролися за покупців на ринках.
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