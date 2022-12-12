Ліпше б росіяни свій Гідрометцентр розстріляли...
Рік тому на морози чекав Путін, тепер на морози чекає Залужний
Рік тому українці тішилися дощу в грудні, бо розмокла земля сковувала б русскіє танки.
Через рік вже русскіє моляться на дощ, що критично обмежив наші танки.
Яка епічна іронія.
Морози вже вдарили, земелька примерзла, танки заревіли. І під Бахмутом також. Почалася зимова кампанія
Прогноз погоди давав русскім цілий місяць срані, від чого вони були невимовно щасливі.
Ліпше б свій Гідрометцентр розстріляли.
Морози вже вдарили, земелька примерзла, танки заревіли. І під Бахмутом також.
Почалася зимова кампанія.
Це 1942/1943 для Путіна, якщо вже йти за логікою цього грьобаного реконструктора Гітлера.
Другий фронт найліпше відкривати в Кенігсбергу/Крулевці/Караляучаї, якщо що.
На висадці зекономлять.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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