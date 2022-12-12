Рік тому українці тішилися дощу в грудні, бо розмокла земля сковувала б русскіє танки.

Через рік вже русскіє моляться на дощ, що критично обмежив наші танки.

Яка епічна іронія.

Морози вже вдарили, земелька примерзла, танки заревіли. І під Бахмутом також. Почалася зимова кампанія

Прогноз погоди давав русскім цілий місяць срані, від чого вони були невимовно щасливі.

Ліпше б свій Гідрометцентр розстріляли.

Морози вже вдарили, земелька примерзла, танки заревіли. І під Бахмутом також.

Почалася зимова кампанія.

Це 1942/1943 для Путіна, якщо вже йти за логікою цього грьобаного реконструктора Гітлера.

Другий фронт найліпше відкривати в Кенігсбергу/Крулевці/Караляучаї, якщо що.

На висадці зекономлять.

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.