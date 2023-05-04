Про це повідомив керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик.

Результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом в межах проекту "Хочу жить", свідчать, що вищу освіту серед усіх респондентів мають лише 10,9% опитаних.

Зазначається, що 57,7% опитаних мають середню спеціальну освіту, 19,2% закінчили лише школу, 12,2% не отримали і середньої освіти.

З результатів дослідження можна зробити висновок, що у військових діях беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму.

Дослідження було проведене в квітні 2023 року. Опитування проводилось через анкетування, на добровільній основі анкети погодились заповнити 400 військовополонених.