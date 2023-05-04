Лише 10% російських військовопололених мають вищу освіту, - дослідження
Результати соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом свідчать, що вищу освіту серед усіх респондентів мають лише 10,9% опитаних
Про це повідомив керівник проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик.
Результати першого соціологічного дослідження російських військовополонених, яке було проведене Координаційним штабом в межах проекту "Хочу жить", свідчать, що вищу освіту серед усіх респондентів мають лише 10,9% опитаних.
Зазначається, що 57,7% опитаних мають середню спеціальну освіту, 19,2% закінчили лише школу, 12,2% не отримали і середньої освіти.
З результатів дослідження можна зробити висновок, що у військових діях беруть участь представники практично всіх регіонів Росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму.
Дослідження було проведене в квітні 2023 року. Опитування проводилось через анкетування, на добровільній основі анкети погодились заповнити 400 військовополонених.
- За результатами першого соціологічного опитування, проведеного Координаційним штабом, 55% російських військовополонених не задоволені якістю зброї, якою їх забезпечує армія РФ.
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