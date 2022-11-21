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Головна війна з Росією Лише колапс російських військ на українській території підштовхне РФ до внутрішніх проблем, - експерт з питань безпеки Хара
Ексклюзив

Лише колапс російських військ на українській території підштовхне РФ до внутрішніх проблем, - експерт з питань безпеки Хара

21 листопада, 2022 понедiлок
13:41
війна з Росією Путін

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара вважає, що путінська модель керування країною вже вичерпує себе

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На жаль, наші американські партнери не дають нам засобів ураження на глибину території Росії. Лише колапс російських військ на українській території підштовхне РФ до внутрішніх проблем. Це може бути загострення боротьби за владу у РФ. Путін контролює не лише інформаційний простір, але й фінансову систему. Очевидно, що Росія буде розвалюватися", - підкреслив Хара.

Експерт з питань безпеки також додав, що Європа відмовилася від залежності російського газу та нафти.  

"Росія не зможе переорієнтуватися на інші ринки, у неї немає технологій. Певні регіони Росії почнуть замислюватися: навіщо взагалі була ця війна? Саме регіони можуть похоронити російську імперію. Сподіваюсь, найближчим часом побачити республіку Татарстан, яка відновить свою конституцію. З’явиться республіка Сибір. І коли не буде у Росії доступу до корисних регіонів - Москва перетвориться на збіговисько імперіалістів, у яких не буде ресурсів", - наголосив Хара.

  • Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети
  • Україна також просить Patriot для захисту від російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі, але союзники такої ППО поки що не дають

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