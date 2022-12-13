Про це розповіла перша заступниця голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Ірина Панькіна.

"Це не стосується Запоріжжя та Херсона, у нас поки немає інформації щодо розподілу, кількості суддів. Поки на високій стадії готовності лише законопроєкт стосовно "ЛНР" і "ДНР"", — заявила вона.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.

Згодом речник Путіна Пєсков так і не зміг відповісти, в яких межах будуть анексовані чотири регіони України.

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