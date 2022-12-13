Лише "ЛНР" та "ДНР": Росія не планує інтегрувати в "судову систему" окуповані Запоріжжя та Херсонщину
Інтеграція "нових регіонів РФ" (окупованих територій) до "судової системи" країни поки торкнеться лише "ЛНР" і "ДНР"
Про це розповіла перша заступниця голови комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Ірина Панькіна.
"Це не стосується Запоріжжя та Херсона, у нас поки немає інформації щодо розподілу, кількості суддів. Поки на високій стадії готовності лише законопроєкт стосовно "ЛНР" і "ДНР"", — заявила вона.
- Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.
- Згодом речник Путіна Пєсков так і не зміг відповісти, в яких межах будуть анексовані чотири регіони України.
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