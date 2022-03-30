Лише після відновлення суверенітету України. МЗС спростувало версію Лаврова про "кінцеве рішення" щодо російськими Криму та Донбасу
У Росії трактують результати переговорів у Стамбулі на свою користь, зокрема і в контексті "кінцевого вирішення" російських Криму та Донбасу, проте МЗС України вчергове наголошує на викривленому поданні інформації з боку Москви
Відео з заявою глави МЗС Росії Сергія Лаврова опублікувало видання "Делфі".
"Розцінюємо результати вчорашніх переговорів у Стамбулі, як позитивні. Це ще не кінцеві рішення, але те, що українські переговірники підтвердили необхідність забезпечення безядерного та позаблокового статусу – є суттєвим прогресом. Також прогресивним є розуміння українськими колегами того, що питання Криму і Донбасу кінцево вирішені", - озвучив свою версію Лавров.
У МЗС України відразу ж відповіли на слова російського дипломата.
"Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація саме передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.
- Нагадаємо, вчора, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.
- В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.96
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.43
- Актуальне
- Важливе