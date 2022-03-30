Лише після відновлення суверенітету України. МЗС спростувало версію Лаврова про "кінцеве рішення" щодо російськими Криму та Донбасу

Відео з заявою глави МЗС Росії Сергія Лаврова опублікувало видання "Делфі".

"Розцінюємо результати вчорашніх переговорів у Стамбулі, як позитивні. Це ще не кінцеві рішення, але те, що українські переговірники підтвердили необхідність забезпечення безядерного та позаблокового статусу – є суттєвим прогресом. Також прогресивним є розуміння українськими колегами того, що питання Криму і Донбасу кінцево вирішені", - озвучив свою версію Лавров.

У МЗС України відразу ж відповіли на слова російського дипломата.

"Сергій Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація саме передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети", - зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, у Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії.

В ході перемовин, Україна запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

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