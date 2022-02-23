"Лише сильна відповідь припинить ескалацію": Науседа закликав НАТО "подати чіткий сигнал", що жодна країна не має права забороняти іншій вступити до Альянсу

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Еспресо.TV.



"Литва з вами, з Україною. Негідна поведінка РФ, яку ми спостерігаємо - не є приводом для подиву. 8 років тому це почалось в Криму і на Донбасі. Зараз Росія зробила ще один безсоромний крок через "червону" лінію. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підрвати територіальну цілісність України, так само ми не визнаємо незаконну анексію Криму", - сказав Науседа.



За його словами, у світлі російської агресії Україна не лишиться на самоті.



"Ми будемо стояти поруч із братньою державою і допомогати, чим можемо. З іншого боку, настав час діяти. Я дуже вітаю об'єднану реакцію ЄС щодо дій РФ з визнання так званих республік. Тільки серйозна і сильна відповідь може припинити подальшу ескалацію. НАТО має подати чіткий сигнал, що змін політики щодо свободи приєднання не буде і жодна країна світу немає права підривати сувереність

будь-якої країни чи її бажання приєднатись до Альянсу", - додав президент.



Він зазначив, що "ми не можемо дозволити, щоб військова сила і загроза стала вирішальним фактором".



"Україна продемонструвала неабиякі зусилля з реформування країни і підтвердила серйозність своїх намірів приєднатися до Євросоюзу. Ми як країна готові підтримати цей рух України. Вважаю, що наші партнери зможуть передати цей міцний сигнал і хочу сказати, що зроблю все від мене залежне, щоб голос Литви був чітким і зрозумілим", - підсумував Науседа.





Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".