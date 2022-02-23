"Лише сильна відповідь припинить ескалацію": Науседа закликав НАТО "подати чіткий сигнал", що жодна країна не має права забороняти іншій вступити до Альянсу
Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що країна не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає Еспресо.TV.
"Литва з вами, з Україною. Негідна поведінка РФ, яку ми спостерігаємо - не є приводом для подиву. 8 років тому це почалось в Криму і на Донбасі. Зараз Росія зробила ще один безсоромний крок через "червону" лінію. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підрвати територіальну цілісність України, так само ми не визнаємо незаконну анексію Криму", - сказав Науседа.
За його словами, у світлі російської агресії Україна не лишиться на самоті.
"Ми будемо стояти поруч із братньою державою і допомогати, чим можемо. З іншого боку, настав час діяти. Я дуже вітаю об'єднану реакцію ЄС щодо дій РФ з визнання так званих республік. Тільки серйозна і сильна відповідь може припинити подальшу ескалацію. НАТО має подати чіткий сигнал, що змін політики щодо свободи приєднання не буде і жодна країна світу немає права підривати сувереність
будь-якої країни чи її бажання приєднатись до Альянсу", - додав президент.
Він зазначив, що "ми не можемо дозволити, щоб військова сила і загроза стала вирішальним фактором".
"Україна продемонструвала неабиякі зусилля з реформування країни і підтвердила серйозність своїх намірів приєднатися до Євросоюзу. Ми як країна готові підтримати цей рух України. Вважаю, що наші партнери зможуть передати цей міцний сигнал і хочу сказати, що зроблю все від мене залежне, щоб голос Литви був чітким і зрозумілим", - підсумував Науседа.
- Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
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