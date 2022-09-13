Лише Третя світова війна зможе реформувати ООН, - дипломат Єльченко

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Колись я сказав, що для того, щоб реформувати ООН, потрібна Третя світова війна. За це мене дуже критикували в Україні та за її межами. І ця війна вже відбувається, хоча вона не така, як ми уявляли. Ми думали, що це буде щось подібне Другої світової. Проте, можливо, ця війна ще не світова, але вона вже точно європейська та цивілізаційна. Тому очікуємо результатів цієї війни і вже тоді будемо аналізувати роботу ООН", - пояснив Єльченко

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"Всім вже зрозуміло, що Росія вийде з цієї війни дуже ослабленою. Це буде вже не та Російська Федерація, яку ми знали й знаємо ще зараз. І тоді може статись все що завгодно. Може бути реформована Рада безпеки ООН, або змінять право вето. Є дуже багато пропозицій для того, щоб покращити роботу ООН". - додав він.

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