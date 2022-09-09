В ООН підтвердили заборону Росією доступу до українських військовополонених

Про це повідомило видання Reuters.

Матільда Боґнер на брифінгу в Женеві висловила занепокоєння через катування і жорстоке поводження з полоненими.

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"Це тим більш тривожно, що ми задокументували катування і жорстоке поводження проти військовополонених, які перебувають під владою Росії або утримуються її збройними силами чи повʼязаними з нею формуваннями", – сказала вона.

7 вересня стало відомо, що ОГПУ розпочав кримінальне провадження щодо факту можливого вбивства та катувань волонтера з Великої Британії.