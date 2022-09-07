Про це 7 вересня заявив Андрій Костін під час брифінгу, цитує ОГПУ.

У квітні 2022 року під час здійснення волонтерської діяльності з евакуації мирного населення на території Запорізької області волонтера схопили військові армії РФ. Після цього його взяли в полон та незаконно перевезли на територію тимчасово окупованої Донеччини.

Уже в липні окупаційна влада Росії почала поширювати інформацію про загибель волонтера. За їхніми словами, він помер "унаслідок хвороби і стресу". Тіло загиблого передали на підконтрольні Україні території аж через 1,5 місяця після перемовин та принципової позиції України.

Генпрокурор України заявляє, що на тілі волонтера виявлено сліди ушкоджень. На його думку, вони свідчать про жорстоке поводження з ув'язненим.

"Тіло, надане країною-агресором, зберігалося в неналежних умовах і перебуває в понівеченому стані, тому справжні причини смерті будуть встановлені після проведення судово-медичної експертизи", - сказав Костін.

Також генпрокурор наголосив, що РФ не дотримується жодних правил Женевської конвенції.Згідно з нею заборонено брати у заручники цивільних осіб, жорстоко поводитися з ними та катувати їх, а також переслідувати. Також цивільні особи повинні мати доступ до медичної допомоги і лікарських засобів.

"Російська Федерація вчергове показує своє людожерське обличчя, щоденно піддаються катуванням і знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі громадян, в тому числі цивільних, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованій території", - зазначив Костін.

У кінці він висловив співчуття родині та друзям загиблого.

"Українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією, як цивільний волонтер чи військовий доброволець", - сказав генпрокурор.

1 липня в "ДНР" оголосили, що хочуть стратити двох британських добровольців.

15 липня стало відомо, що в так званому "ДНР" загинув громадянин Великої Британії. Пізніше сім'я загиблого звинуватила в усьому Росію.