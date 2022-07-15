Смерть британця у "ДНР". Сім'я загиблого звинуватила Росію

Про це повідомляє BBC.

За словами рідних Урі, їм точно відомо, що в момент затримання у Пола при собі був інсулін, оскільки він страждав діабетом 1-го типу. Сепаратисти не могли не знати, що це за засіб і при якому діагнозі його прописують.

Вони також відмовлялися пускати до бранців представників Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, які кілька разів поривалися перевірити, в яких умовах утримуються британці.

Це свідчить, вважає сім'я, що умови утримання були жахливими, і сепаратисти не хотіли, щоб про це дізналися. Рідні Пола Урі заявили, що влада в Лондоні спільно з Червоним Хрестом робили все можливе для його звільнення, але їх неодноразові запити не задовольнялися.

Сім'я бажає повернути тіло Пола до Британії, проте правозахисники вважають, що шансів на це мало. У цьому випадку за допомогою судмедекспертизи в Британії можна було б точно встановити причини смерті Урі. Родичі підозрюють, що його могли катувати, і саме це може бути головною причиною небажання "ДНР" повернути тіло рідним.

15 липня у терористичній "ДНР" помер полонений громадянин Великої Британії.

1 липня стало відомо, що у "ДНР" хочуть засудити до смертної кари ще двох британців.

Полонений бойовиками "ЛДНР" британець Аслін у червні повідомив рідним, що його незабаром стратять.

9 червня терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців, які обороняли Україну у складі ЗСУ.

Того ж дня МЗС Великої Британії відреагувало на "вирок" терористів "ДНР". У Британії вважають, що це фіктивний вирок, який абсолютно не має законності.

10 червня державний секретар США Ентоні Блінкен засудив рішення фіктивного суду так званої “ДНР” щодо страти трьох іноземців, які воювали на боці ЗСУ.

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