Смерть британця у "ДНР". Сім'я загиблого звинуватила Росію
Сім'я британця Пола Урі звинуватила в його смерті уряд Росії й тих, хто безпосередньо тримав його в ув'язненні
Про це повідомляє BBC.
За словами рідних Урі, їм точно відомо, що в момент затримання у Пола при собі був інсулін, оскільки він страждав діабетом 1-го типу. Сепаратисти не могли не знати, що це за засіб і при якому діагнозі його прописують.
Вони також відмовлялися пускати до бранців представників Червоного Хреста та інших міжнародних гуманітарних організацій, які кілька разів поривалися перевірити, в яких умовах утримуються британці.
Це свідчить, вважає сім'я, що умови утримання були жахливими, і сепаратисти не хотіли, щоб про це дізналися. Рідні Пола Урі заявили, що влада в Лондоні спільно з Червоним Хрестом робили все можливе для його звільнення, але їх неодноразові запити не задовольнялися.
Сім'я бажає повернути тіло Пола до Британії, проте правозахисники вважають, що шансів на це мало. У цьому випадку за допомогою судмедекспертизи в Британії можна було б точно встановити причини смерті Урі. Родичі підозрюють, що його могли катувати, і саме це може бути головною причиною небажання "ДНР" повернути тіло рідним.
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