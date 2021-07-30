Лісові пожежі у Туреччині: Кулеба доручив готувати сценарії повернення українців
МЗС України готує можливі плани евакуації громадян з Туреччини через масштабні лісові пожежі
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
"Доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації", - написав він.
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