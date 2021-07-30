Лісові пожежі в Туреччині: Україна направила два літака для гасіння
30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня на півдні країни
Про це повідомив пресцентр ДСНС.
Площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб в лікарнях, пошкоджено понад 100 будинків та споруд.
Читайте також: На півдні Туреччини 10 людей опинились оточені лісовою пожежею, один загиблий
Для допомоги турецьким вогнеборцям, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.76
Купівля 26.76Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе