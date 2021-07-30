Лісові пожежі в Туреччині: Україна направила два літака для гасіння

Про це повідомив пресцентр ДСНС.

Площа пожеж складає понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж 4 особи загинуло та 183 особи постраждало, з них 58 осіб в лікарнях, пошкоджено понад 100 будинків та споруд.



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Для допомоги турецьким вогнеборцям, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення

29 липня гостей і співробітників готелів в турецькому Мармарисі евакували через лісові пожежі.

Туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини, розповіла, що тим, хто не вилітає додому - радять залишатись в готелях.