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Листкове (слойоне) тісто. Смачні рецепти приготування

21 серпня, 2023 понедiлок
21:05
рецепти листкове тісто

Листкове тісто використовують для приготування тортів, пирогів, пиріжків та іншої випічки

Слойоне тісто (рецепт листкового тіста)

листкове тісто

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • борошно - пів кілограма
  • вершкове масло - 400 г
  • вода - 200 мл
  • цукор – чотири чайні ложки
  • 2 щіпки солі

Покроковий рецепт приготування:

  • змішуємо воду із цукром та сіллю
  • додаємо яйце
  • збовтуємо
  • вливаємо рідку суміш у борошно
  • замішуємо тісто
  • накриваємо рушником
  • залишаємо на півгодини постояти
  • вершкове масло розділяємо на 12 частин
  • залишаємо постояти при кімнатній температурі
  • ще раз вимішуємо тісто
  • розкачуємо його в тонкий коржик завтовшки 2 мм
  • розмащуємо по ній ньому одну частку вершкового масла
  • складаємо тісто у вигляді конверта, злегка посипаємо борошном
  • знову розкатуємо в тонкий коржик
  • так повторюємо, використовуючи щоразу по одній часточці вершкового масла
  • сире листкове тісто добре зберігається до трьох діб у холодильнику

Слойоне (листкове) дріжджове тісто

листкове тісто

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • борошно - 700 г
  • сіль – одна чайна ложка
  • дріжджі сухі - 5 г
  • вода - 100 г
  • молоко - 125 г
  • вершкове масло - 350 г
  • цукор – півтори чайні ложки
  • одне яйце

Покроковий рецепт приготування:

  • змішуємо тепле молоко з підігрітою водою

  • всипаємо сухі дріжджі з цукром
  • добре перемішуємо
  • ставимо в тепле місце на п’ятнадцять хвилин
  • змішуємо яйце з сіллю
  • додаємо в ємність з дріжджами
  • заморожене масло розділяємо навпіл
  • половину вмочуємо в борошно, натираємо на тертці, змішуємо з борошном
  • додаємо в миску з рідкими інгредієнтами
  • другу половину масла кладемо в щільний пакет
  • молоточком розбиваємо його в плоску пластину
  • розкачуємо тісто завтовшки близько одного сантиметра
  • викладаємо розбите в пластину масло на розкатаний шар тіста
  • накриваємо другим шаром тіста
  • розкачуємо знову до товщини в один сантиметр
  • складаємо акуратно тісто, як рушник
  • кладемо його в пакет
  • відправляємо в морозилку

Слойоне тісто швидкого приготування

листкове тісто

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • борошно - 600 г
  • крижана вода - 300 мл
  • вершкове масло - 200 г
  • одне яйце
  • оцет (9%) – одна чайна ложка
  • дрібка солі

Покроковий рецепт приготування:

  • вливаємо в окремий посуд крижану воду
  • додаємо оцет
  • додаємо сіль
  • додаємо куряче яйце
  • все перемішуємо вінчиком
  • рідку суміш з'єднуємо з просіяним борошном
  • замішуємо тісто
  • готове тісто ділимо на дві частини
  • кожну частину розкочуємо качалкою (товщина листа має бути не більше ніж 5 мм)
  • поверхню першого листа змащуємо м'яким вершковим маслом
  • зверху накладаємо другий лист
  • його також змащуємо маслом
  • завертаємо шари тіста у щільний рулет
  • формуємо щільного равлика
  • скручене в равлика тісто загортаємо у харчову плівку
  • даємо постояти в морозильній камері 15 хвилин
  • потім даємо постояти дві години в холодильнику
  • охолоджене тісто ще раз розкатуємо
  • скласти у форми конверта
  • таке тісто вже придатне для тривалого зберігання

Пісне слойоне тісто

листкове тісто

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • борошно – 2, 25 склянки
  • вода – одна склянка
  • сіль – третина чайної ложки
  • лимонна кислота – пів чайної ложки
  • рослинне масло - 150 мл

Покроковий рецепт приготування:

  • Розчиняємо у воді лимонну кислоту
  • ставимо на дві хвилини в морозилку
  • до двох склянок борошна додаємо сіль
  • робимо виїмку
  • акуратно вливаємо воду
  • замішуємо тісто
  • замотуємо тісто в харчову плівку
  • кладемо на пів години в холодильник
  • решту борошна змішуємо з рослинним маслом
  • кладемо в холодильник на 20 хвилин
  • розкачуємо рулет
  • складаємо в чотири рази
  • кладемо в холодильник до моменту використання

Смачного!

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