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Листкове (слойоне) тісто. Смачні рецепти приготування
Листкове тісто використовують для приготування тортів, пирогів, пиріжків та іншої випічки
Слойоне тісто (рецепт листкового тіста)
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- борошно - пів кілограма
- вершкове масло - 400 г
- вода - 200 мл
- цукор – чотири чайні ложки
- 2 щіпки солі
Покроковий рецепт приготування:
- змішуємо воду із цукром та сіллю
- додаємо яйце
- збовтуємо
- вливаємо рідку суміш у борошно
- замішуємо тісто
- накриваємо рушником
- залишаємо на півгодини постояти
- вершкове масло розділяємо на 12 частин
- залишаємо постояти при кімнатній температурі
- ще раз вимішуємо тісто
- розкачуємо його в тонкий коржик завтовшки 2 мм
- розмащуємо по ній ньому одну частку вершкового масла
- складаємо тісто у вигляді конверта, злегка посипаємо борошном
- знову розкатуємо в тонкий коржик
- так повторюємо, використовуючи щоразу по одній часточці вершкового масла
- сире листкове тісто добре зберігається до трьох діб у холодильнику
Слойоне (листкове) дріжджове тісто
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- борошно - 700 г
- сіль – одна чайна ложка
- дріжджі сухі - 5 г
- вода - 100 г
- молоко - 125 г
- вершкове масло - 350 г
- цукор – півтори чайні ложки
- одне яйце
Покроковий рецепт приготування:
-
змішуємо тепле молоко з підігрітою водою
- всипаємо сухі дріжджі з цукром
- добре перемішуємо
- ставимо в тепле місце на п’ятнадцять хвилин
- змішуємо яйце з сіллю
- додаємо в ємність з дріжджами
- заморожене масло розділяємо навпіл
- половину вмочуємо в борошно, натираємо на тертці, змішуємо з борошном
- додаємо в миску з рідкими інгредієнтами
- другу половину масла кладемо в щільний пакет
- молоточком розбиваємо його в плоску пластину
- розкачуємо тісто завтовшки близько одного сантиметра
- викладаємо розбите в пластину масло на розкатаний шар тіста
- накриваємо другим шаром тіста
- розкачуємо знову до товщини в один сантиметр
- складаємо акуратно тісто, як рушник
- кладемо його в пакет
- відправляємо в морозилку
Слойоне тісто швидкого приготування
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- борошно - 600 г
- крижана вода - 300 мл
- вершкове масло - 200 г
- одне яйце
- оцет (9%) – одна чайна ложка
- дрібка солі
Покроковий рецепт приготування:
- вливаємо в окремий посуд крижану воду
- додаємо оцет
- додаємо сіль
- додаємо куряче яйце
- все перемішуємо вінчиком
- рідку суміш з'єднуємо з просіяним борошном
- замішуємо тісто
- готове тісто ділимо на дві частини
- кожну частину розкочуємо качалкою (товщина листа має бути не більше ніж 5 мм)
- поверхню першого листа змащуємо м'яким вершковим маслом
- зверху накладаємо другий лист
- його також змащуємо маслом
- завертаємо шари тіста у щільний рулет
- формуємо щільного равлика
- скручене в равлика тісто загортаємо у харчову плівку
- даємо постояти в морозильній камері 15 хвилин
- потім даємо постояти дві години в холодильнику
- охолоджене тісто ще раз розкатуємо
- скласти у форми конверта
- таке тісто вже придатне для тривалого зберігання
Пісне слойоне тісто
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- борошно – 2, 25 склянки
- вода – одна склянка
- сіль – третина чайної ложки
- лимонна кислота – пів чайної ложки
- рослинне масло - 150 мл
Покроковий рецепт приготування:
- Розчиняємо у воді лимонну кислоту
- ставимо на дві хвилини в морозилку
- до двох склянок борошна додаємо сіль
- робимо виїмку
- акуратно вливаємо воду
- замішуємо тісто
- замотуємо тісто в харчову плівку
- кладемо на пів години в холодильник
- решту борошна змішуємо з рослинним маслом
- кладемо в холодильник на 20 хвилин
- розкачуємо рулет
- складаємо в чотири рази
- кладемо в холодильник до моменту використання
Смачного!
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