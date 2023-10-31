Листопад принесе дощі та похолодання: Наталка Діденко про погоду в Україні
В Україні листопад розпочнеться з приходом атмосферного фронту із заходу, який принесе періодичні дощі в більшості регіонів. Температура знизиться до +11 °C
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Діденко наголосила, що наступний такий теплий, як 31 жовтня день може бути вже у квітні.
Країну накриє атмосферний фронт з дощами
Завтра скрізь пройдуть періодичні дощі, окрім Луганщини. У другій половині дня у західних областях, на півночі України та на Одещині опади припиняться.
Фото: Наталка Діденко
Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині, вдень очікується +11...+14 °C.
А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально +15...+20 °C, на крайньому півдні до +22 °C.
У столиці також будуть опади
У Києві першого листопада збільшиться хмарність, прийдуть разом з атмосферним фронтом елегійні осінні дощі. Температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме +14 °C.
Якою погода буде на початку місяця
Надалі буде свіжа погода, серйозного похолодання поки що не прогнозується.
Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів".
- 31 жовтня в Україні очікується найтепліший день. Стовпчики термометрів піднімуться місцями до 24 °C.
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