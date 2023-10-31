Листопад принесе дощі та похолодання: Наталка Діденко про погоду в Україні

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Діденко наголосила, що наступний такий теплий, як 31 жовтня день може бути вже у квітні.

Країну накриє атмосферний фронт з дощами

Завтра скрізь пройдуть періодичні дощі, окрім Луганщини. У другій половині дня у західних областях, на півночі України та на Одещині опади припиняться.

Фото: Наталка Діденко

Температура повітря знизиться на кілька градусів на заході та у північній частині, вдень очікується +11...+14 °C.

А ось на сході, півдні та в більшості центральних областей ще побуде тепла погода, максимально +15...+20 °C, на крайньому півдні до +22 °C.

У столиці також будуть опади

У Києві першого листопада збільшиться хмарність, прийдуть разом з атмосферним фронтом елегійні осінні дощі. Температура повітря знизиться і впродовж дня не перевищуватиме +14 °C.

Якою погода буде на початку місяця

Надалі буде свіжа погода, серйозного похолодання поки що не прогнозується.

Більш відчутне зниження температури, за попередніми прогнозами, очікується з 12 листопада, проте навіть без нічних "мінусів".