Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Видання пише про головні теми, які Київ та його західні союзники обговорюватимуть на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн", присвяченій військовій допомозі української армії.

Газета нагадує, що останнім часом Україна особливо наполягала на здобутті західних винищувачів. За даними журналістів FT, це питання також буде порушено, хоча на Заході і не вважають його настільки нагальним.

При цьому джерела газети вважають постачання бойових літаків у майбутньому цілком імовірним.

"Президент Джо США Байден заявив, що США не відправлять F-16, але вашингтонські чиновники визнають, що вони, ймовірно, нададуть Україні сучасніші повітряні засоби в міру продовження війни - або принаймні схвалять передачу F-16 іншими державами", - сказано у публікації.

За даними джерел видання, поки що головну увагу буде приділено постачанням Україні боєприпасів і систем ППО, оскільки саме це необхідно ЗСУ насамперед – на тлі наступу російської армії, що активізувалося.

У зв'язку з цим, як повідомляє FT, під час наради у вівторок може обговорюватися встановлення більш прямих контактів між Києвом та західними компаніями з виробництва зброї. Це, з одного боку, прискорить і спростить постачання, а з іншого стане свідченням того, що чинні резерви збройних сил НАТО вже закінчуються.

"Нам найбільше потрібно зосередитися на тому, щоб Україна могла захищати свій повітряний простір – і вона зробить це за допомогою систем ППО, укомплектованих відповідними боєприпасами, - цитує FT слова неназваного американського чиновника. - Винищувачі не є і не будуть настільки ефективними проти російських військово-повітряних сил, як інтегровані системи ППО”.

"Ця війна перетворилася на артилерійську дуель, в якій обидві сторони використовують величезні обсяги артилерійських снарядів, - продовжує цей чиновник. - Міжнародна спільнота й надалі постачатиме Україну артилерією, яка їй необхідна для самозахисту".