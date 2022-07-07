Літнє загострення агресивної мімікрії. Сергій Кислиця повідомив про намір РФ обговорити "неонацизм" в Україні

Про це повідомив у Twitter постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Літнє загострення агресивної мімікрії — це коли місія фашистської країни, яка за масштабами руйнувань українських міст перевершила нацистів і фашистів, організовує в Нью-Йорку чергове біснування про "неонацистів". Сім десятків дипломатів-путлерюгендців в місії РФ при ООН зігують".

12 червня Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що показова набожність російського диктатора Володимира Путіна не допоможе йому уникнути покарання.

2 червня Кислиця нагадав про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році, та застеріг світ від примирення з Путіним.

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