Про це повідомляє Постійне представництво України в ООН у facebook.

"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих прихвоснів від гніву Божого.

Деякі з них можуть думати, що Бог занадто люблячий, щоб судити нечестивих. Путін і його посіпаки можуть надягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими.

Я попередив посланця Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища, вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", - сказав Кислиця у Нью-Йорку під час панахиди за жертвами повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Він додав, що наша нація сплачує найвищу ціну за своє право на існування та висловив переконання, Україна переможе.

"Добро переможе! Україна переможе, і світ переможе разом з нею!" - підсумував Кислиця.

2 червня Кислиця нагадав про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році, та застеріг світ від примирення з Путіним.

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