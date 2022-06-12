Путіна не врятують ні шамани, ні армія, ні важкі золоті хрести, - постпред України в ООН Кислиця
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що показова набожність російського диктатора Володимира Путіна не допоможе йому уникнути покарання
Про це повідомляє Постійне представництво України в ООН у facebook.
"Ні влада, ні армія, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих прихвоснів від гніву Божого.
Деякі з них можуть думати, що Бог занадто люблячий, щоб судити нечестивих. Путін і його посіпаки можуть надягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими.
Я попередив посланця Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища, вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся", - сказав Кислиця у Нью-Йорку під час панахиди за жертвами повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Він додав, що наша нація сплачує найвищу ціну за своє право на існування та висловив переконання, Україна переможе.
"Добро переможе! Україна переможе, і світ переможе разом з нею!" - підсумував Кислиця.
- 2 червня Кислиця нагадав про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році, та застеріг світ від примирення з Путіним.
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