Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Благодійний фонд "Мрія", який очолює парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська (Тайра), зараз працює над програмою "Літо без війни" з метою надати влітку відпочинок дітям, чиї родини постраждали від війни. З 15 травня протягом двох тижнів у столичному кінотеатрі "Жовтень" відбуватимуться благодійні покази фільмів, частина коштів буде переказана на підтримку цієї програми.

"Фонд запустив програму "Літо без війни". Ми плануємо протягом трьох літніх місяців відправити 5 тис. осіб на відпочинок, а саме дітей, у супроводі мами або тата з родин військовополонених, цивільних полонених, зниклих безвісти, загиблих українців. Нам надзвичайно приємно, що сам кінотеатр "Жовтень" запропонував таку співпрацю. Сьогодні 15 травня стартувала дуже хороша програма. Якщо ви підете до кінотеатру, то з кожного квиточка піде 5 грн на програму "Літо без війни", - зауважила освітня експертка.

Тетяна Комлик додала, що дуже важливо дітям, які пережили або переживають одне з найбільших лих у своєму житті, дати хоч невеличкий період спокою, без тривог та вибухів.

"Ми розглядаємо відпочинок у таборах різних країн, щоб діти могли поїхати разом з батьками або опікунами, або ж діти більш дорослого віку могли поїхати у супроводженні. Звертайтеся до фонду "Мрія", також ви можете знайти посилання, де ми ведемо збори коштів на цю програму на наших сторінках у соцмережах або зателефонуйте, і ми вам все докладніше розкажемо", - сказала Комлик.