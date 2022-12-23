Тайра відкриває благодійний фонд для підтримки родин полонених

Про це пише в фейсбуці Юлія Паєвська.

"Я не хочу миритися з тим, що у нас украли мрію. Я вирішила, що мушу хоча б спробувати повернути дітям, родинам МРІЮ. Мрію, яка окрилює, надає сил, мрію, яка відкриває нове майбутнє. Я відкриваю благодійний фонд "Мрія", який опікуватиметься перш за все родинами військовополонених та цивільних бранців", - пише Тайра.

Повідомляється, що за офіційними даними в Україні родин військовополонених близько 10 тисяч. Тому волонтерка планує підписати меморандум з центром допомоги полоненим, з іншими організаціями, які допомагають у пошуку полонених, надають допомогу з оформленням статусів і виплат.

"Щоб діяти разом, на одну мету. Щоб ніхто не лишився забутим. Щоб збільшити шанс всім повернулися додому до своїх рідних. Щоб рідні мали підтримку і допомогу увесь цей час.

Мрія - це справа сміливих і вільних людей. Мрія - це те що ніхто не має права відібрати у нас і наших дітей. Мрія - це те, що робить неможливе можливим", - написала Тайра.

17 червня волонтерку і парамедика Юлію Паєвську (Тайру) звільнили з полону. Вона потрапила у полон в Маріуполі 17 березня.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним "Тайра" поділилася спогадами про три місяці, проведені нею у полоні.

Відома українська парамедик Юлія Паєвська із позивним Тайра розповіла, що ніколи не уявляла, що потрапить у полон.

Парамедик свідчила перед Комісією з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінською комісією США).

3 грудня парамедикиня Тайра (Юлія Паєвська) розповіла в ефірі Еспресо, що росіяни замість того, щоб створювати щось нове і йти вперед, тягнуть себе в минуле та хочуть затягнути українців слідом за собою в той вир.

5 грудня цьогорічну премію "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" отримала волонтерка, доброволиця, парамедикиня, командирка підрозділу "Янголи Тайри" – Юлія Паєвська "Тайра".

Паєвська потрапила в топ-100 найвпливовіших жінок 2022 року увійшли 8 українок.