Литовські митники розвертають фури РФ із забороненими товарами, на пунктах пропуску утворюються черги

Про це повідомляє Delfi з посиланням на представника литовських перевізників.

Зазначається, що Литва розширила обмеження щодо транзиту санкційних товарів через свою територію в Калінінградську область Росії. Заборона транзиту тепер поширюється не лише на залізницю, але й на автомобільні шляхи.

Литовські митники розгортають фури із забороненими товарами, через що на пунктах пропуску утворюються черги.

Президент Литовської асоціації перевізників Linava Ромас Аустінскас пояснив, що заборона транзиту діє на визначені товари, тому неважливо, як їх перевозять. Причому фури не пропускають, навіть якщо вони везуть лише частину підсанкційного товару.

Аустінскас додав, що напругу навколо заборони транзиту спровокували недоліки в комунікації між ЄС і Литвою. На його думку, якби Брюссель наперед нагадав про санкції, такого б напруження не було.

17 червня у "Литовській залізниці" повідомили "Калінінградську залізницю", що припиняють пропускати транзитні потяги з товарами, що потрапили під санкції Євросоюзу. Литовська сторона пояснила заборону отриманням роз'яснень від Єврокомісії про те, що транзит товарів, заборонених для ввезення до ЄС, стане порушенням санкцій. Заборона торкнулася від 40 до 50% номенклатури вантажів, що перевозилися між Калінінградською областю та іншими регіонами РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb