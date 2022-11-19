Литовці зібрали $250 тисяч на другий морський дрон для України
Литовці в рамках оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи щодо створення флоту морських безпілотників зібрали 250 тисяч доларів на другий морський дрон для України
Про це повідомляє литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.
Раніше литовці придбали для України морський дрон за $250 000. Безпілотник назвали "PEACE Дец", це найменування набрало найбільше голосів під час голосування.
"Литовці горять. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да", - розповів він.
Тапінас додав, що третій дрон, на який назбирали вже $40 тисяч, називатиметься "PEACE Дюк" ("Duke of Peace")
- 16 листопада в UNITED24 повідомили, що волонтер та блогер Ігор Лаченков разом з підписниками зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ. Для морських дронів обрали символічні імена нещодавно звільнених міст та тих населених пунктів, які ще тільки чекають на деокупацію. Дрони назвали Херсон, Севастополь, Маріуполь та Бахмут.
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