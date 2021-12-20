Литва готова сприяти вступу України до НАТО, - Науседа

Про це президент Литви заявив під час брифінгу за підсумками саміту Люблінського трикутника із Володимиром Зеленським і лідером Польщі Анджеєм Дудою.



"Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і в допомозі України з вступом до НАТО", - сказав Науседа.



За словами президента, у спільній заяві лідери Литви та Польщі ще раз висловили підтримку України та її членства в ЄС і НАТО.



Він додав, що своїми діями Росія намагається тиснути на Україну та створює загрозу між тісними зв’язками держави з ЄС і НАТО.



"Ніхто не має права накладати вето і впливати на рішення і вибір незалежних держав. У нас дуже простий і чіткий сигнал: наслідки будуть дуже тяжкі для Росії, всі спроби намалювати нову "червону лінію" будуть неприйнятними у XXI столітті в Європі", - наголосив Науседа.



Президент Литви також зазначив, що "Північний потік-2" - це геополітичний проєкт Росії, який продовжує загрожувати енергетичній безпеці Європі. Він закликав обмежити використання енергетичних ресурсів як інструмент політичного тиску.

Нагадаємо, 20 грудня проводиться тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області.

Президенти України, Польщі та Литви підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.