Литва може взяти участь у миротворчих операціях в Індо-Тихоокеанському регіоні наступного року

Про це повідомляє LRT.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що рішення ухвалили через те, що стратегічні партнери Вільнюса приділяють цьому регіону дедалі більше уваги.

"Для реалізації цих цілей Державна рада оборони погодилася на участь Литви в союзницьких операціях у регіоні, відправку туди до 10 солдатів та цивільних службовців системи національної оборони", – зазначив Ландсбергіс.

Він також нагадав, що в липні уряд затвердив стратегічні напрямки в Індо-Тихоокеанському регіоні, які передбачають "зміцнення всебічного співробітництва Литви з вищезазначеним регіоном, сприяння збереженню міжнародного порядку, підвищення помітності системи національної оборони в регіоні, а також сприяння розвитку регіональних можливостей та боротьбі із загрозами".

"З таким мандатом Литва буде готова взяти участь у діях міжнародної спільноти, що вже проводяться, або в можливих нових операціях у регіоні", – сказав Ландсбергіс.

Також очільник МЗС Литви підкреслив, що з 2024 року країна збільшить максимально дозволену кількість литовських військовослужбовців та цивільних службовців військової системи - з 60 до 100 осіб. Вони братимуть участь у військово-навчальній операції, аби підготувати Збройні Сили України.