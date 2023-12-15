Боєприпаси та зимове спорядження: Україна отримала нову партію допомоги від Литви
У п'ятницю, 15 грудня, Литва передала України чергову партію військової допомоги, яка включала набої, боєприпаси для переносних протитанкових гранатометів та зимове спорядження
Про це йдеться на сайті міністерства національної оборони Литовської Республіки.
Збройні сили Литви доставили в Україну кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До складу вантажу також увійшли близько тисячі розкладних ліжок.
"Ми чуємо нагальні запити України та продовжуємо надавати підтримку відповідно до озвучених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те ж саме", - заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
Окрім регулярної передачі військової техніки, Литва також активно тренує українських солдатів, надає медичне лікування та реабілітацію, експертні консультації, а також робить внески до міжнародних фондів для України.
Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. Новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро передбачений на 2024-2026 роки.
- Зокрема, 15 грудня стало відомо, що Литва відремонтувала й готова передати Україні танки Leopard, які були пошкоджені на полі бою. При цьому кількість цих танків не уточнюється.
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