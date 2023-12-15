Боєприпаси та зимове спорядження: Україна отримала нову партію допомоги від Литви

Про це йдеться на сайті міністерства національної оборони Литовської Республіки.

Збройні сили Литви доставили в Україну кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До складу вантажу також увійшли близько тисячі розкладних ліжок.

"Ми чуємо нагальні запити України та продовжуємо надавати підтримку відповідно до озвучених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те ж саме", - заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

????????????????Today, Ukrainian Armed Forces received another military support shipment from Lithuania, including millions of ammunition rounds & winter equipment. Responding to urgent needs, our commitment is steadfast.



Proud to stand with Ukraine. We encourage our allies to do the same. pic.twitter.com/CqZGiJowOo — Lithuanian MOD ???????? (@Lithuanian_MoD) December 15, 2023

Окрім регулярної передачі військової техніки, Литва також активно тренує українських солдатів, надає медичне лікування та реабілітацію, експертні консультації, а також робить внески до міжнародних фондів для України.

Литва вже розробила довгостроковий план підтримки. Новий пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро передбачений на 2024-2026 роки.