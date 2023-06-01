Литва очікує провокації Білорусі під час саміту НАТО у липні

Про це повідомляє Delfi.

"Одним із можливих ризиків, що входять у зону нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки під час проведення заходу", - сказав Любаєвас на пресконференції МВС.

За словами глави Служби охорони державного кордону (СОДГ), попри те, що на сьогодні потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО, що пройде на початку липня цього року.

"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", - зазначив глава СОДГ.

Відзначимо, що саміт НАТО стане найбільшим заходом в історії Литви. Він відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. У ньому очікують на участь 40-50 іноземних делегацій і приблизно 2 тис. представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.