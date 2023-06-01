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Литва очікує провокації Білорусі під час саміту НАТО у липні

1 червня, 2023 четвер
05:03
Світ Литва прапор

Глава Служби охорони держкордону Рустамас Любаєвас вважає, що під час проведення саміту НАТО Білорусь може використовувати нелегальних мігрантів проти Литви

Про це повідомляє Delfi.

"Одним із можливих ризиків, що входять у зону нашої відповідальності, є використання нелегальної міграції з метою дестабілізації обстановки під час проведення заходу", - сказав Любаєвас на пресконференції МВС.

За словами глави Служби охорони державного кордону (СОДГ), попри те, що на сьогодні потік нелегальних мігрантів на литовському кордоні скоротився, білоруський режим все ж таки може знову спробувати відновити нелегальну міграцію під час саміту НАТО, що пройде на початку липня цього року.

"Є ймовірність, що режим Лукашенка і його поплічники спробують використати це знаряддя проти нас, організовуючи виштовхування нелегальних мігрантів на нашу територію або до заходу, або під час нього", - зазначив глава СОДГ.

Відзначимо, що саміт НАТО стане найбільшим заходом в історії Литви. Він відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. У ньому очікують на участь 40-50 іноземних делегацій і приблизно 2 тис. представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ.

  • Нагадаємо, посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
  • Кулеба озвучив бачення України успіху саміту НАТО у Вільнюсі, який складається з трьох пунктів.

Білорусь
Литва
мігранти
НАТО
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