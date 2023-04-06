Литва підготувала новий пакет військової допомоги Україні на 41 млн євро
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, який 5 квітня побував у Харкові, анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро
Про це він повідомив у Twitter.
"Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 мільйона євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди", - написав Анушаускас.
- Міністр оборони Литви 5 квітня побував у Харкові, де відвідав поранених військових і обстріляні Росією місця.
- 4 квітня уряд Литви ухвалив заборону на купівлю нерухомого майна на своїй території для громадян Росії. Серед причин - ризик для національної безпеки.
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