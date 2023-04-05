Міністр оборони Литви та Резніков приїхали до Харкова: відвідали поранених військових і обстріляні Росією місця
5 квітня повідомили про відвідини Харкова міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом та українським колегою Олексієм Резніковим
Про це інформує Міністерство оборони України.
"Я був радий приймати мого відважного друга та колегу міністра оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса у Харкові. Наше друге за величиною місто живе всього за 40 км від кордону з країною-терористом. Живе під вогнем", - написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва стоятиме з Україною до перемоги!" наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Урядовці побували у раніше окупованих територіях, які досі російські війська обстрілюють, зокрема у Північній Салтівці.
"Безперечно, провели з моїм литовським колегою двосторонні перемовини щодо подальшого посилення обороноздатності нашої армії задля захисту України на землі та в повітрі. Я вдячний нашому литовському другу, пану Арвідасу Анушаускасу, і всьому народу Литви за підтримку і за вагомий внесок в невідворотну перемогу України", - наголосив Резніков.
Також міністри поспілкувались з українськими оборонцями, відвідали шпиталі. Резніков нагородив воїнів.
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