Про це інформує Міністерство оборони України.

"Я був радий приймати мого відважного друга та колегу міністра оборони Литовської Республіки Арвідаса Анушаускаса у Харкові. Наше друге за величиною місто живе всього за 40 км від кордону з країною-терористом. Живе під вогнем", - написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Завжди радий бачити мого друга Олексія Резнікова. Він знає, що Литва стоятиме з Україною до перемоги!" наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Урядовці побували у раніше окупованих територіях, які досі російські війська обстрілюють, зокрема у Північній Салтівці.

"Безперечно, провели з моїм литовським колегою двосторонні перемовини щодо подальшого посилення обороноздатності нашої армії задля захисту України на землі та в повітрі. Я вдячний нашому литовському другу, пану Арвідасу Анушаускасу, і всьому народу Литви за підтримку і за вагомий внесок в невідворотну перемогу України", - наголосив Резніков.

Також міністри поспілкувались з українськими оборонцями, відвідали шпиталі. Резніков нагородив воїнів.