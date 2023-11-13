Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як такі, що дискредитують державу", - зазначили у відомстві.

На підставі висновку Комісії з громадянства МВС звернеться до президента, який прийматиме остаточне рішення.

Литовське громадянство російській балерині надали 2000 року як виняток, з урахуванням того, що солістка московського Большого театру понад 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.

До неї у литовської влади з'явилися питання після низки інтерв'ю Лієпи, в яких вона підтримала війну РФ проти України й хвалила Володимира Путіна.