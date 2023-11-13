Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
Міністерство внутрішніх справ Литви зобов'язало департамент міграції почати процедуру позбавлення громадянства Ілзе Лієпи у зв'язку з публічними заявами балерини щодо підтримки війни РФ проти України
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Публічні заяви Ілзе Лієпи розцінюються як такі, що дискредитують державу", - зазначили у відомстві.
На підставі висновку Комісії з громадянства МВС звернеться до президента, який прийматиме остаточне рішення.
Литовське громадянство російській балерині надали 2000 року як виняток, з урахуванням того, що солістка московського Большого театру понад 10 років танцювала з литовським артистом балету Пятрасом Скірмантасом.
До неї у литовської влади з'явилися питання після низки інтерв'ю Лієпи, в яких вона підтримала війну РФ проти України й хвалила Володимира Путіна.
- 15 вересня президент Литви Ґітанас Науседа підписав декрет, яким скасував громадянство, надане фігуристці Маргариті Дробязко як виняток.
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