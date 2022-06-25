"Литва поставила під сумнів свої власні кордони", - Рогозін

Про це в етері пропагандистського каналу "Росія24" повідомив генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін, який раніше був спецпредставником Росії на перемовинах між РФ, ЄС та Литвою.

"Оскільки ми домовлялися про перетин Литви, Литва порушила питання, що частиною пакету має стати визнання кордону Литовської республіки з Росією. Якщо зараз вони йдуть на те, щоб грубо знехтувати тими домовленостями, які зняли в 2003 році колосальне напруження, яке виникало між Євросоюзом і Росією, та Литвою зокрема, то, на мою думку, як людини, яка вела ці переговори, вона просто поставила під сумнів весь пакет домовленостей. По суті, Литва поставила під сумнів свої власні кордони", - сказав Рогозін.

"Литва вистрілила собі навіть не в ногу, а в голову", - наголосив Рогозін.

Довідка

Калінградська область РФ - затиснутий між Польщею та Литвою російський напівексклав у південно-східній частині узбережжя Балтійського моря, що утворений після окупації цієї території Радянським Союзом у 1945 році. До того це була німецька Східна Пруссія, а на місці Калінграду було місто Кенігсберг.

У відповідь на морську блокаду експорту українського зерна 17 червня 2022 року Литва заявила про намір обмежити залізничний транзит російських товарів до Калініграду. На думку офіційного Вільнюса, зробити це дозволяють європейські санкції.

При цьому РФ й надалі зможе необмежено ввозити будь-які вантажі Балтикою.

Своєю чергою Москва стала погрожувати силовим втручанням. В держдумі навіть з'явився законопроєкт про визнання недійсним проголошення незалежності Литви.

На Заході не виключають, що розблокувати транзит до Калінграду росіяни спробують шляхом загарбання Сувалкського коридору - вузької смуги польського-литовського прикордоння, що відокремлює колишню Східну Пруссію від Білорусі.

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