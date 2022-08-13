Литва виділила понад €1 млн для вивчення литовської мови українськими біженцями
Уряд Литви виділив понад €1 млн на потреби литовських шкіл і наукових установ, де організовують безплатні курси литовської мови та культури для українських студентів
Про це повідомляє суспільний мовник Литви LRT.
Зазначається, що Міністерстві освіти, науки та спорту Литви виділило понад 1 мільйон євро для успішного вивчення литовської мови українськими біженцями.
Уряд виділив €416 тисяч на потреби литовських шкіл і наукових установ, де організовують безкоштовні курси литовської мови та культури для українських студентів.
Інші €790 тисяч євро передадуть муніципалітетам для викладання мови українцям, які не дотичні безпосередньо до закладів освіти. Для них організують курси литовської мови поза університетами або школами.
- 11 червня у столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.
- 21 липня у департаменті міграції Литви заявили про зменшення кількості заявок для отримання тимчасового захисту. Представники організацій, які допомагають українцям, кажуть, що біженці повертаються додому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе