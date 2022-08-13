Литва виділила понад €1 млн для вивчення литовської мови українськими біженцями

Про це повідомляє суспільний мовник Литви LRT.

Зазначається, що Міністерстві освіти, науки та спорту Литви виділило понад 1 мільйон євро для успішного вивчення литовської мови українськими біженцями.

Уряд виділив €416 тисяч на потреби литовських шкіл і наукових установ, де організовують безкоштовні курси литовської мови та культури для українських студентів.



Інші €790 тисяч євро передадуть муніципалітетам для викладання мови українцям, які не дотичні безпосередньо до закладів освіти. Для них організують курси литовської мови поза університетами або школами.

11 червня у столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.

21 липня у департаменті міграції Литви заявили про зменшення кількості заявок для отримання тимчасового захисту. Представники організацій, які допомагають українцям, кажуть, що біженці повертаються додому.

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