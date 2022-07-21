Українські біженці у Литві шукають не житло, а можливість повернутися додому, - представники волонтерських організацій

Про це пише Delfi.

Згідно зі статистикою, у Литві роботу знайшли 13 тисяч біженців з України. Це понад третина працездатних біженців, які приїхали до Литви. Видання зазначає, що впродовж останнього часу українців до Литви приїжджає дедалі менше.

Директор Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте сказала, що департамент отримує по 100-200 нових заявок із проханням про надання тимчасового захисту, у березні-квітні їх було до 2000 на день. "Потік зменшився", - додала вона. Центри реєстрації біженців уже якийсь час не працюють.

Представники організацій, які допомагають українцям, кажуть, що зараз українці найчастіше шукають не житло, а можливість повернутися додому.

"Зараз, здається, два рази на тиждень автобуси Каунас-Львів везуть українців на батьківщину. Чому потік зменшився, можна пояснити - інтенсивні бої йдуть на сході і на півдні. Українці, що повертаються, поселяються в спокійніших регіонах", - сказав представник організації "Сильні разом" Гедрюс Гальдікас.

Видання додає, що з Литви могли виїхати близько 5000 українців.

Станом на 26 квітня загальна кількість українських біженців, зареєстрованих у Литві, зросла до 48 800, серед них майже 19 900 неповнолітні.

2 червня результати опитування свідчили, що п'ята частина українців, які приїхали до Литви як біженці і зареєструвалися в службі зайнятості, хотіли б залишитися і працювати в країні, а третина не визначилися зі своїм майбутнім.

11 червня у столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр. Це відкритий простір для української громади, де біженці зможуть отримувати інформацію про культурні та освітні можливості у Литві.

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